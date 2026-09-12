На День города в Саратове проведут велопарад и два фестиваля духовых оркестров

Власти Саратова опубликовали программу ко Дню города.

На следующей неделе в Саратове пройдут мероприятия, посвящённые Дню города. Расписание опубликовала городская администрация.

Локальные мероприятия уже идут в библиотеках, домах культуры и скверах. Основные события пройдут с 17 по 20 сентября.

В четверг 17 сентября в 15:00 на стадионе «Волга» стартует турнир по мини-футболу памяти Героя России подполковника Александра Аксёнова.

В пятницу, 18 сентября, в 18:00 в летнем кинотеатре на новой Набережной проведут фестиваль короткометражных фильмов «Взгляни на город другими глазами».

В субботу, 19 сентября, запланирована спортивная программа: в 10:00 от стадиона «Волга» до пляжа «Затон» стартует велопарад, часом позже в акватории Волги от Затона до моста Саратов — Энгельс развернутся соревнования по парусному спорту, в 12:00 на аллее Рахова между Советской и Вавилова начнётся шахматный турнир.

В воскресенье, 20 сентября, в 16:00 на площади Федина пройдёт фестиваль духовых оркестров «Золотые огни Саратова», а в 18:00 там же состоится ещё один фестиваль духовой музыки.

Ольга Сергеева