Женщина и ребенок погибли вечером на пожаре в Саратовской области

Вечером 11 сентября на пожаре в Балакове погибли женщина и ребёнок. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Горела квартира в пятиэтажном доме № 38 на улице Шевченко. Вызов поступил в 18:03, на место выдвинулись три подразделения пожарных.

«На момент прибытия первых расчётов происходило горение в квартире на четвёртом этаже. Огонь потушили на площади 10 квадратных метров. К сожалению, погибли женщина 1988 года рождения и мальчик 2021 года рождения», — рассказали в ведомстве.

На месте работают дознаватели, устанавливается причина пожара.

UPD. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В СУ СКР уточнили: при тушении в квартире обнаружили малолетнего сына погибшей в тяжёлом состоянии. Мальчика доставили в больницу, где он скончался. Следователи осматривают место происшествия, будут назначены экспертизы.

Ольга Сергеева