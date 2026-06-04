На депутатских слушаниях рассказали о защите детей в сети Интернет

На депутатских слушания, проходящих в Саратовской областной Думе, министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков рассказал о системе повышения цифровой грамотности населения в регионе, где главный акцент сделан на молодежь.

В целях профилактики кибермошенничества, информирования о принимаемых новых мерах государством и возможностях для самозащиты населения на портале Госуслуги реализованы специализированные разделы.

«Кибербезопасность — это просто!» (https://www.gosuslugi.ru/cybersecurity) содержит простую и понятную информацию о том, как создавать надежные пароли, как защитить мобильное устройство, как распознать звонок мошенника и что делать, если вы столкнулись с мошенничеством.

«Защита от мошенников в сети» (https://www.gosuslugi.ru/scammer_protection) содержит информацию о цифровой гигиене для взрослых, в том числе в распространенной ситуации, когда мошенники могли получить доступ к личному аккаунту на Госуслугах, а также содержит описания актуальных угроз и дает практические советы, как правильно себя вести, чтобы не потерять деньги или персональные данные.

«Особое внимание мы уделяем формированию навыков безопасного поведения в цифровой среде у подрастающего поколения. В Саратовской области с 2018 года региональной минцифрой совместно с министерством образования проводятся Уроки цифры и Цифровые ликбезы для школьников. Это образовательные проекты, направленные на повышение цифровой грамотности молодежи и обучение их безопасному поведению в сети Интернет», — прокомментировал министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков.

За это время проведено более 50 мероприятий с участием экспертов из ведущих IT-компаний и вузов региона и страны — Яндекс, ВК, Касперский, Сбер, Росатом, Ростелеком, Авито, МТС, 1С, Озон и др. Открытые онлайн уроки проводятся в течение учебного года ежемесячно. Закрепление знаний осуществляется с применением интерактивных тренажеров на сайте проекта – урокцифры.рф. На них ребята учатся распознавать фишинговые ссылки, правильно реагировать на просьбы «друга» перевести деньги в соцсетях и защищать персональные данные в смоделированных реальных ситуациях.

Эффективность такого подхода отмечена на федеральном уровне: Саратовская область дважды удостаивалась благодарностей от Минцифры России за вклад в развитие цифровой грамотности.



В 2026 году участие в Уроках цифры и Цифровых ликбезах уже приняли более 120 тыс. школьников Саратовской области.