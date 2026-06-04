В Саратовской области дорожают свежие огурцы и дешевеют яйца

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Новости Саратова
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ИИ

Цены на продукты питания для потребителей региона нестабильны.

За период с 25 мая по 1 июня в Саратовской области зафиксированы следующие изменения потребительских цен на основные продукты питания:

  • Огурцы подорожали на 2% и в среднем стоят 134 рубля за килограмм. Это изменение прервало длительный период снижения их стоимости.
  • Незначительный рост цен также отмечен на курицу, макаронные изделия, а также овощи: капусту, лук и морковь.
  • Значительно подешевевших товаров за неделю не зафиксировано.
  • Яйца стали стоить на 2% дешевле — средняя цена за десяток снизилась до 90 рублей.
  • На 2,6% снизилась стоимость детских фруктово-ягодных консервов.
  • Бананы подешевели примерно на 2%.

    Ольга Сергеева