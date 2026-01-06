На дорогах области продолжает работу снегоуборочная техника

Погодные условия в Саратовской области за последние 12 часов заметно улучшились.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства региона, снегопад уходит из области, снег продолжается лишь в пяти районах области: Вольском, Базарно- Карабулакском, Духовницком, Новобурасском и Хвалынском районах. В Турковском районе туман, в Дергачевском морось. Температура воздуха колеблется от — 4 С Иватеевском районе до -15 С в Аркадакском.

На региональных дорогах в настоящее время работает более 170 единиц спецтехники. Наибольшее количество техники (12 единиц) трудится в Озинском, Хвалынском и Вольском районе. Дорожные службы обрабатывают проезжую часть песко-соляной смесью.

Во всех районах области проезд обеспечен. В населённых пунктах также работает техника.

О состоянии дорог регионального значения можно узнать по телефону ЦДС (горячая линия): 8(8452) 499-227.

Подготовила Ольга Сергеева