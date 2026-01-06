Сразу три магнитные бури ждут саратовцев в январе

Прогноз на январь от Лаборатории солнечной астрономии описал геомагнитную обстановку на месяц.

Первая половина января в этом смысле будет стабильной: индекс Кр останется на уровне 2-3 (зелёная зона), лишь 9 января возможен кратковременный рост до 4 (оранжевая зона).

После 16 января ситуация ухудшится. С 17 по 19 января магнитосфера будет возбуждённой, а 20 января ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Следом, с 21 по 23 января, снова прогнозируется возбуждённое состояние.

После двух дней затишья (24-25 января) 26-27 января произойдёт ещё одна слабая буря уровня G1. До конца месяца поле вернётся к норме.

Бури уровня G1 могут вызывать незначительные сбои в энергосетях, влиять на мигрирующих животных и провоцировать появление полярных сияний.

Алиса Эай