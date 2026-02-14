На дорогах Саратовской области одновременно идут снег, дождь и низовая метель

Автомобилистов просят не рисковать.

Региональное минтранса предупреждает: на трассах сложная погодная обстановка. Из-за скачков температуры от плюса к минусу одновременно идут снег, дождь и низовая метель.

На расчистку вышли более 250 единиц техники: КДМ, грейдеры и спецмашины. За ночь на региональные дороги высыпали свыше двух тысяч тонн противогололёдных материалов. В Саратове и Энгельсе коммунальщики использовали больше 100 тонн реагентов.

Водителей просят быть предельно осторожными и по возможности отказаться от дальних поездок.

Ольга Сергеева