Профилакторий у леса в Саратове: ищут покупателя на здание с необычным лифтом за 135 млн

В Саратове продают законсервированный профилакторий с бассейном и сауной.

На улице Гвардейской выставили на продажу пятиэтажное здание бывшего профилактория площадью 5,5 тыс. кв. м. Участок — 1,2 га. Объект законсервирован, но, судя по фото, сильно обветшал и требует серьёзного ремонта.

Внутри сохранились пассажирские и грузовые лифты, столовая, кафе, спортзал и конференц-зал. В медкорпусе — бассейн, сауна и массажные кабинеты.

Продавцы делают ставку на расположение: рядом лес, живописно. В здании предлагают открыть санаторий, дом отдыха или реабилитационный центр. Цена вопроса — 135 миллионов рублей.

Ольга Сергеева