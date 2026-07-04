Ночью на дороге в Саратове полыхала фура с прицепом

В Ленинском районе Саратова сгорел грузовик.

Ночью в Ленинском районе областного центра произошел крупный пожар: на улице Шехурдина полностью выгорела большегрузная фура MAN с прицепом.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 00:51. Незамедлительно к месту происшествия были направлены два пожарных расчета. К моменту их прибытия открытым пламенем была охвачена значительная площадь — около 34 квадратных метров.

Очевидцы сообщают, что грузовик стоял прямо на проезжей части. Для обеспечения безопасности и беспрепятственной работы экстренных служб сотрудники полиции оперативно перекрыли движение автотранспорта на данном участке дороги.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

Ольга Сергеева