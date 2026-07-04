К сентябрю в Саратове появится самая большая школа региона

В Саратове к сентябрю 2026 года откроется самая большая школа на 1500 мест.

В микрорайоне Солнечный-2 областного центра завершается строительство нового учебного заведения. Как сообщили сторонники спикера Госдумы Вячеслава Володина в канале мессенджера MAX, образовательное учреждение будет сдано в эксплуатацию к началу учебного года — 1 сентября 2026 года.

Новое учебное заведение станет самым крупным в Саратовской области.

Проект предусматривает:

Два спортивных зала для полноценных занятий физкультурой;

Актовый зал вместимостью 650 человек;

Плавательный бассейн, что является редкостью для школ региона;

Стадион и спортивные площадки на прилегающей территории.

По информации сторонников политика, появление нового корпуса критически необходимо району. Сейчас близлежащие школы работают с перегрузкой: в классах обучается по 35–40 детей, а уроки проходят в две смены. Особую нагрузку несет школа «Аврора».

«С 1 сентября 2026 новая школа разгрузит «Аврору»», — подчеркнули представители инициативной группы.

Параллельно со строительством образовательного учреждения ведется благоустройство общественной территории. Рядом со школой в рамках депутатского проекта создается парк «Соловьиная роща», работы в котором планируется завершить уже в августе текущего года.

Ольга Сергеева