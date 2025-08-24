На дублере Вольского тракта ведется ремонт дорожного покрытия

Продолжаются работы по ремонту части дублера Вольского тракта в Саратове.

Как сообщает мэр областного центра Михаил Исаев, в настоящее время специалисты демонтируют старые бетонные плиты. Уже установлено 250 метров нового бортового камня. Работы планируется окончить до 15 сентября.

Параллельно с дорожными работами на зеленой зоне в кольцевой развязке монтируется система автоматического полива. В сентябре здесь планируется высадка зеленых насаждений.

— Проводимый ремонт является частью более масштабной задачи по развитию дорожной инфраструктуры района. Очевидно, что кольцевая развязка на пересечении улицы Тархова и проспекта Строителей требует расширения для увеличения пропускной способности. На данный момент реализации этого проекта мешают расположенные вблизи торговые объекты. В связи с этим дано поручение администрации района, комитету дорожного хозяйства, комитету по управлению имуществом и комитету по архитектуре подготовить и предоставить предложения по реконструкции и расширению этого важного транспортного узла, — написал Исаев в своем ТГ-канале.