Под Саратовом малолетние дети подожгли памятник погибшим в Великой Отечественной войне

В селе Безымянное Энгельсского района двое малолетних детей случайно подожгли венки на памятнике Великой Отечественной войны.

Инцидент произошел вечером 23 августа, когда шестилетний и семилетний мальчики баловались с зажигалкой во время прогулки.

По данным полиции, дети пытались самостоятельно потушить пламя, но не справились и убежали с места происшествия. В отношении родителей возбуждены дела об административном правонарушении за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Памятнику не был причинен значительный ущерб.