Саратовский регоператор почти год фактически бесплатно вывозил мусор в одном из районов области

Специалисты Саратовского филиала «Ситиматик» продолжают мониторинг платежной дисциплины среди собственников квартир и жилых домов во всех районах области. По итогам августа 2026 года только 13 районов продемонстрировали собираемость 100% и выше.

По результатам анализа самые дисциплинированные плательщики живут в Пугачевском районе, где показатель достиг 107%. Кроме этого, в лидерах отмечены Ершовский и Новоузенский районы – собираемость на уровне 106%, а также Перелюбский и Хвалынский районы с показателем в 104%.

Наиболее недисциплинированные плательщики живут в Балтайском районе, где показатель собираемости зафиксировался на отметке 84%. Также продолжают копить долги за услугу по обращению с ТКО жители Романовского и Дергачевского районов, где показатель составляет 86%. Далее следуют Новобурасский (87%), Александрово-Гайский (88%) и Екатериновский (89%) районы.

В то же время при соотнесении общей суммы накопленной задолженности к месячному начислению наибольшие долги за коммунальную услугу накоплены жителями Ровенского района, где эта сумма эквивалентна 10 месяцам фактически бесплатного вывоза отходов.

Саратовский регоператор неоднократно подчеркивал, что своевременные платежи за услугу по обращению с ТКО являются единственным источником для финансирования мероприятий по развитию инфраструктуры транспортирования отходов. Несоблюдение платежной дисциплины препятствует обновлению парка спецтехники мусоровывозящих компаний.

Напомним, обязанность граждан своевременно и полностью вносить плату за коммунальные услуги закреплена Жилищным кодексом РФ. Проверить наличие задолженности и произвести оплату можно в личном кабинете на сайте Саратовского филиала «Ситиматик» по ссылке https://citymatic64.aisgorod.ru/.

Дополнительную информацию о порядке начислений за услугу по обращению с ТКО можно получить по тел.: 8 (8452) 69-45-45.