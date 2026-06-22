На энгельсском заводе средняя зарплата рабочих превысила 140 тысяч рублей

Глава Энгельсского района Максим Леонов встретился с директором компании «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым.

Предприятие, выпускающее оборудование для нефтегазовой отрасли, ранее реализовало крупный инвестпроект, наладив полный цикл производства изделий для «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла» и «Роснефти». За последний год штат вырос до 122 человек, а средняя зарплата достигла 141 тысячи рублей.

Как подчеркнул Леонов, власти оказывают содействие компании, которая, в свою очередь, модернизировала производство и создала для сотрудников комфортные условия труда.

Ольга Сергеева