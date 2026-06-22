С ночи аэропорт Саратова «Гагарин» работает с ограничениями

Ограничения введены в аэропортах Саратова и Тамбова из-за угрозы БПЛА.

В ночь на 22 июня в саратовском аэропорту «Гагарин» были введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, аналогичные меры по обеспечению безопасности полётов приняты также и в аэропорту Тамбова.

Это не первый случай введения подобных ограничений в регионе за последнее время. Так, аэропорт «Гагарин» уже дважды закрывался 19 июня. Ранее, 18 июня, а также 13 и 12 июня, работа воздушной гавани приостанавливалась на фоне атаки вражеских беспилотников.

Меры носят временный характер и направлены исключительно на обеспечение безопасности. Пассажиров снова ждут задержки рейсов.

Ольга Сергеева