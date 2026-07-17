На энгельсском предприятии средняя зарплата сотни рабочих превысила 140 тысяч рублей

Глава Энгельсского района Максим Леонов провел встречу с Сергеем Ивановым, возглавляющим компанию «СГА-Инжиниринг».

Данная организация занимается изготовлением оборудования, востребованного в нефтегазовой сфере.

Ранее на базе предприятия был осуществлен крупный инвестиционный проект. Благодаря ему удалось наладить полный производственный цикл блочно-модульных изделий и запорной арматуры, которые поставляются таким гигантам, как «Газпром», «Новатэк», «Лукойл» и «Роснефть».

Сегодня ассортимент продукции компании охватывает широкий спектр оборудования, необходимого для добычи, транспортировки, переработки и хранения нефти и природного газа. На предприятии заботятся о комфорте сотрудников, создав для них благоприятные условия труда.

Было полностью модернизировано административное здание, оснащен спортивный зал и оборудована зона для приема пищи. На производственных линиях используется новейшее оборудование.

За последний год штатная численность персонала значительно возросла и на данный момент составляет 122 человека. Средняя заработная плата также увеличилась, достигнув 141 тысячи рублей по итогам первых четырех месяцев 2026 года.

Как подчеркнул Максим Леонов, местные власти оказывают содействие компании в целях дальнейшего совершенствования производства, в свою очередь, предприятие активно участвует в жизни города.

Ольга Сергеева