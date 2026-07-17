В Саратове частично обрушился построенный более 100 лет назад дом

Аварийный дом развалился на улице Мичурина.

В доме № 158 произошло частичное обрушение фасадной части, сообщили в региональной прокуратуре.

Двухквартирное здание построено в Саратове в 1917 году, признано аварийным и подлежит сносу. С 2025 года в доме никто не проживает, объект полностью освобождён от прав третьих лиц.

Прокуратура контролирует подготовку администрацией города к демонтажу, включая заключение контракта на разработку проектно-сметной документации по сносу конструкций.

Ольга Сергеева