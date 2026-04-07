На ферме в Балтайском районе ящерица прижилась в стаде овец

Ветеринары под Саратовом нашли в овечьей шерсти живую зелёную ящерицу.

Специалисты местной районной станции по борьбе с болезнями животных проводили плановую обработку овец от паразитов. Внезапно в густой шерсти одной из них они обнаружили необычного «пассажира» — небольшую зелёную ящерицу.

Как рассказал хозяин животных, рептилия обжилась в отаре давно и часто греется в тёплой шерсти. Ветеринары отмечают, что подобные случаи наглядно демонстрируют: между разными биологическими видами порой складываются удивительные и даже добрососедские отношения. Ящерица использует овец как естественный источник тепла, а парнокопытные, судя по их спокойной реакции, совсем не против такого сожительства.

Ольга Сергеева