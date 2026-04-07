В Парке покорителей космоса у Саратова пройдет первый космический пленэр

На территории Парка покорителей космоса имени Юрия Гагарина 10 апреля состоится первый космический пленэр.

Студенты и преподаватели Саратовского художественного училища имени Боголюбова напишут пейзажи знаменитого места, где 65 лет назад приземлился первый человек, совершивший полёт в космос.

Творческая локация развернётся у спускаемого аппарата на легендарной «гагаринской поляне». Смотровая площадка открывает панораму саратовской степи — именно такой её увидел космонавт, оказавшись на земле после своего исторического путешествия. Здесь же расположены современные арт-объекты: скамья «Орбита» и 15-метровый «Маяк».

Директор художественного училища Илья Смирнов отметил, что подвиг Гагарина остаётся важным примером для воспитания молодёжи, и выразил надежду, что космические пленэры станут доброй традицией.

Напомним, Парк покорителей космоса был открыт в 2021 году к 60-летию гагаринского полёта. Главные праздничные мероприятия ко Дню космонавтики пройдут здесь 12 апреля.

Ольга Сергеева