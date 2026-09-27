Мастера на фестивале в Саратовской области из дерева вырезали Бабу-ягу и медведя

В селе Оркино Петровского района прошёл фестиваль резчиков по дереву «Поющее дерево».

Мероприятие состоялось по инициативе Саратовской региональной общественной организации «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат»».

В течение всех конкурсных дней мастера-резчики создавали деревянные скульптуры на открытой сценической площадке. Готовые работы установили на территории сельского Дома культуры для экспонирования в ходе областного национального праздника «Шумбрат».

«К нам приехали лучшие резчики по дереву из 7 регионов: нашей области, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Самарской, Нижегородской и Пензенской областей. Всего за час они создали по небольшой скульптуре на произвольную тему. Площадку у Дома культуры украсили фигуры Бабы-Яги, медведя, гнома и других сказочных персонажей. Праздник посетили студенты из Монголии, Гвинеи, арабских и латиноамериканских стран, которые учатся в саратовских вузах», — рассказал глава Петровского района Максим Калядин.

За неделю мастерам предстояло изготовить семь больших скульптур в честь Года единства народов России. Аллею у дома культуры украсили композиции на национальные темы — «Мордовка», «Рыбак-якут», «Русский и татарин», «Удмуртка», «Богатырь Манас», «Чувашка».

Итоги конкурса все желающие смогли оценить в субботу, 26 сентября, на традиционном мордовском фестивале «Шумбрат». Фестиваль-конкурс был направлен на сохранение нематериального наследия и развитие резьбы по дереву как части национальной культуры. «Шумбрат» проводился благодаря грантовой поддержке общественных организаций, которую оказывает правительство Саратовской области.

Ольга Сергеева