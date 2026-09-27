Саратовские юннаты нашли гигантские грибы на новой экотропе

В Лысогорском районе Саратовской области 26 сентября состоялся грибной поход для юннатов, посвящённый Дню туризма.

Два десятка школьников из села Бутырки прошли по экотропе «Луговая» в рамках проекта «ООПТ Урочище «Лысая Гора» — территория развития научно-популярного туризма и экопросвещения», поддержанного Фондом президентских грантов.

«Небо грозило дождём, но настоящие туристы не боятся превратностей погоды», — поделились атмосферой похода в соцсети организаторы из «ЭкоСтанции — Лысогорье».

Осадки, казалось, мешавшие планам, наоборот помогли открыть удивительный мир грибов. Уже с первых шагов по лесу стали виднеться шапочки зонтов гигантских.

«Грибы, как в волшебной сказке, заманивали всё дальше в лес. Сколько разных видов мы нашли в этот раз. Не все даже смогли определить сразу», — отметили наставники юннатов.

Названия некоторых грибов участники решили выяснить дома по фотографиям. После нескольких «грибных» кругов ребята поучаствовали в туристическом мастер-классе.

«Поход выдался очень тёплым, душевным и полным открытий», — подытожили лысогорцы.

Напомним, обустройство экотропы «Луговая» завершили летом. На пути установили информационные стенды с картами и сведениями об обитателях, а в конце маршрута у родника «Студёный» оборудованы места для отдыха. Теперь урочище стало центром научно-популярного туризма.

Ольга Сергеева