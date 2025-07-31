На финальном участке дороги к Питерке завершается ремонт

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожники укладывают верхний слой асфальта на последнем 7,4-км участке автоподъезда к с. Питерка.
Объект связывает районный центр с больницей и поликлиникой, обслуживая жителей 6 населённых пунктов (Новотулка, Алексашкино и др.).
Ключевые детали:
- Технология: Холодная регенерация (переработка старого покрытия в основание) + трёхслойное асфальтирование.
- Прогресс: Готовность — 60%. Уложен асфальтогранулобетон и выравнивающий слой; идёт монтаж верхнего покрытия.
- Контроль: Каждый этап проверяется лабораторно (толщина, прочность образцов).