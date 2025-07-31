На финальном участке дороги к Питерке завершается ремонт

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» дорожники укладывают верхний слой асфальта на последнем 7,4-км участке автоподъезда к с. Питерка.

Объект связывает районный центр с больницей и поликлиникой, обслуживая жителей 6 населённых пунктов (Новотулка, Алексашкино и др.).

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