Студенты-волонтеры Саратовского колледжа изготовили тактические браслеты для участников СВО

В дни летних каникул студенты колледжа – представители волонтерского отряда «Вектор добра» и студенческого объединения «Краеведы» продолжают помогать российским военным – участникам СВО.

Совместно с членами волонтерского движения Саратовской области «Мы Vместе 64» в ходе мероприятий на базе музея Л. А. Кассиля и самостоятельно, приобретя определенный навык и умение в ходе регулярных мастер-классов, ребята изготавливают браслеты выживания.

Особенно ценно, что тактические предметы создаются с учетом потребностей военных, с целью облегчить выполнение боевых задач. А лидер волонтерского отряда Полухин Алексей изготовил 10 талисманов-оберегов, чтобы бойцы вернулись в свои семьи невредимыми.