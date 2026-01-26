На фирму Писного подали иск за «ненадлежащее исполнение договорных обязательств»

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению новый иск к предприятию «Саратовоблжилстрой».

В качестве истца в судебном деле выступает муниципальное учреждение «Капитальное строительство».

Заявление было зарегистрировано 22 января. Согласно открытым данным, предмет спора связан с неисполнением компанией договорных обязательств. Конкретные детали конфликта не раскрываются, при этом сумма претензий оценивается приблизительно в 1,5 млн рублей.

Ранее на строительную организацию уже налагались административные взыскания за допущенные нарушения. В частности, речь идет о многоквартирном доме в Заводском районе Саратова, предназначенном для сирот и жителей аварийного фонда. В ходе проверок было установлено, что межкомнатные перегородки на десятом этаже не имели необходимого цементного уплотнения и обладали заметной подвижностью.

Данная строительная компания связана с бывшим депутатом регионального парламента Леонидом Писным. Он является давним партнером и соратником другого экс-депутата, осужденного Сергея Курихина. Большинство предпринимателей из окружения Курихина в последнее время сталкиваются с правовыми последствиями: некоторые уже получили судимости, другие находятся в ожидании судебных решений.

