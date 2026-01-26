Ветеринары запретили продавать на рынке в Саратове почти тонну опасных мяса и овощей

В Саратовской области ужесточен контроль безопасности продуктов питания.

За прошедший год ветеринарная лаборатория провела десятки тысяч экспертиз на площадке «ТЦ Поволжье», выявив серьезные нарушения.

По итогам проверок из оборота изъято около тонны некачественной сельхозпродукции. В частности, забраковано почти 200 кг говядины и свыше 390 кг свинины, а также более 200 кг овощей. Кроме того, 104 кг молочной продукции было утилизировано.

Эти меры, по данным областного управления ветеринарии, являются частью системной работы по защите потребителей и предотвращению попадания опасных товаров на рынок.

Ольга Сергеева