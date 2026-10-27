Югра отчиталась о развитии животноводства и органики

В то время как аграрии Саратовской области завершают уборочную кампанию с результатом более 5,5 млн тонн зерна, их коллеги из Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) сделали ставку на животноводство и органическое производство.

На прошедшем в Екатеринбурге совете при полпреде УрФО Артёме Жоге губернатор Югры Руслан Кухарук доложил о двукратном увеличении субсидий на молоко и трехкратном — на содержание северных оленей в Арктической зоне. Об этом сообщает телеканал Югра.

Сельхозпредприятия округа нарастили производство яиц почти на 19% (до 20,8 млн штук) и молока на 3,4% (до 1,5 тыс. тонн).

Особая гордость Югры — первое место в стране по поддержке производителей органической продукции.