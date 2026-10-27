СГЮА признана лидером рейтинга качества финансового менеджмента среди вузов и научных организаций России

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В рамках IV Всероссийского форума руководителей финансово-экономических служб образовательных организаций высшего образования и научных организаций на площадке Финансового университета при Правительстве РФ состоялась торжественная церемония награждения за достижения в области управления финансами.

Награду в номинации «Лидер рейтинга качества финансового менеджмента» ректору Саратовской государственной юридической академии Екатерине Ильговой вручил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрей Омельчук.

Отметим, форум ежегодно собирает ведущих специалистов для обсуждения актуальных вопросов финансово-экономического обеспечения деятельности вузов и научных учреждений в контексте достижения национальных целей развития России.

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