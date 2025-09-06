На форуме в Саратове обсудили борьбу с терроризмом

Завершился двухдневный форум «Антитеррор», приуроченный ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На площадке Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации прошла демонстрационно-практическая площадка форума «Антитеррор». В мероприятии приняли участие более 700 студентов средних специальных учебных заведений области.

Открыл площадку Форума начальник Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации, Герой России Александр Белоглазов. В своем выступлении он подчеркнул значимость формирования устойчивого неприятия террористической идеологии среди молодого поколения, проведения воспитательной работы, направленной на эти цели. Александр Белоглазов рассказал об истории формирования спецподразделений по борьбе с терроризмом, о современной системе их подготовки.

В качестве спикеров на площадке также выступили настоятель храма Святого благоверного великого князя Александра Невского на Соколовой горе Саратова, иерей Владимир Новиков и муфтий Саратовской области Расим Кузяхметов. В своих выступлениях они отметили, что существующие религии базируются исключительно на вечных принципах человечности, важности сострадания, честности, терпимости, воспитания молодого поколения в духе благородства, доброты и уважения. Использование религиозного фактора террористами или прикрытие им всеми конфессиями осуждается.

В продолжение темы с докладами выступили профессор Саратовского государственного университета Александр Казаков и руководитель Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма Саратовской государственной юридической академии Татьяна Корнаухова. Они охарактеризовали конкретные признаки манипулятивных технологий вербовки, вовлечения в противоправную деятельность, использования информационных фейков, дали советы как обезопасить себя от данного воздействия.

Подводя итог, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила важность проведения Форума, объединившего экспертов, педагогов и молодёжь, нацеленного на комплексное осмысление сущности терроризма и задач совместного противодействия террористическим угрозам.

В рамках мероприятия военнослужащие Саратовского военного ордена Жукова Краснознаменного института войск национальной гвардии Российской Федерации продемонстрировали навыки рукопашного боя, работу кинологической службы. Была представлена выставка военной техники, оружия и систем связи, обмундирования.

Форум «Антитеррор» проходил 3-4 сентября в Саратове, объединил на нескольких площадках более 1200 человек. Мероприятие было организовано министерством внутренней политики и общественных отношений области при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, и приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.