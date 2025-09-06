В Аткарске продолжается ремонт Районного культурного центра

Депутат Госдумы Андрей Воробьёв посмотрел, как продвигается ремонт Районного культурного центра Аткарска.

Его финансирование идет по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

— Обновление глобальное – от кровли до коммуникаций, перепланировка некоторых помещений. Большая часть работ уже завершена, идёт внутренняя отделка.

Здесь будет современный концертный зал, танцевальные залы, детская библиотека с зоной коворкинга, творческие и музыкальная студии, мастерские. Кроме того, откроется Музей специальной военной операции.

Работы идут в графике. Уже к началу зимы обновлённый Центр распахнёт свои двери для всех жителей и гостей города, — написал парламентарий в своём ТГ- канеле.