На фронтах спецоперации геройски погибли патриоты из 6 МР Саратовской области

В ходе специальной военной операции погибли уроженцы различных районов Саратовской области.

Согласно официальным сообщениям муниципальных властей, потери понесли Балаковский, Новобурасский, Балтайский, Петровский, Пугачевский и Озинский районы.

Среди погибших значатся Виктор Красавцев, Максим Боровик, Евгений Бабкин, Дмитрий Рыскаль, Роман Саранцев, Анатолий Цаплин, Антон Вербицкий и Николай Варварюк.

Губернатор Роман Бусаргин совместно с главами местных администраций выразил глубокие соболезнования родным и близким военнослужащих, отдавших жизнь при выполнении боевых задач.

СВО продолжается 4-й год. Общее число погибших на фронте российских военных не озвучивается.

Ольга Сергеева