На фронтах спецоперации геройски погибли уроженцы Саратова Гульбин, Швырев и Марушкин

Уроженцы Саратова погибли в ходе специальной военной операции.
Трое саратовцев — Артём Гульбин, Олег Швырев и Михаил Марушкин — не вернулись с фронта. О потерях сообщила администрация областного центра.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям и близким погибших. В своём обращении глава региона подчеркнул, что земляки отдали жизни за безопасность страны и её граждан.
Мэр Саратова Михаил Исаев отметил мужество и стойкость погибших. По его словам, они проявили себя как настоящие воины, готовые к любым испытаниям.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших со стороны ВС РФ не разглашается.
Ольга Сергеева