На фронтах спецоперации геройски погибли уроженцы Саратова Гульбин, Швырев и Марушкин

Уроженцы Саратова погибли в ходе специальной военной операции.

Трое саратовцев — Артём Гульбин, Олег Швырев и Михаил Марушкин — не вернулись с фронта. О потерях сообщила администрация областного центра.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования семьям и близким погибших. В своём обращении глава региона подчеркнул, что земляки отдали жизни за безопасность страны и её граждан.

Мэр Саратова Михаил Исаев отметил мужество и стойкость погибших. По его словам, они проявили себя как настоящие воины, готовые к любым испытаниям.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число погибших со стороны ВС РФ не разглашается.

Ольга Сергеева