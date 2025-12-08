Видимость на саратовских дорогах местами достигает 100 метров в туман

На дорогах Саратовской области наблюдается сильный туман.

В Госавтоинспекции Саратовской области предупредили водителей о сложных погодных условиях. На территории региона, особенно в западных и центральных районах, отмечается сильное туманообразование.

Как сообщили в ведомстве, туман зафиксирован в Аркадакском, Балашовском, Вольском, Ершовском, Пугачёвском, Ртищевском, Советском, Лысогорском и ряде других районов. Местами видимость на трассах снижается до 100 метров.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть предельно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию, снизить скорость, использовать ближний свет фар и противотуманные огни, а также избегать резких манёвров.

Ольга Сергеева