На фронтах спецоперации геройски погибли жители 3 районов Саратовской области

Саратовская область скорбит: в зоне СВО погибли трое военнослужащих из трех районов.
Администрации муниципальных районов подтверждают гибель трех жителей региона.
В списках погибших:
— Николай Аникин (Балаковский район). Известно, что он являлся выпускником Саратовского экономического института по специальности «экономист». Дата гибели — 13 августа 2025 года.
— Василий Исаков (Вольский район). Служил в звании рядового, занимал должность сапера штурмовой роты.
— Сергей Кривоногов (Энгельсский район). Биография военнослужащего не разглашается в соответствии с установленными требованиями.
Главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев.
Ольга Сергеева