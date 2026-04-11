На фронтах спецоперации геройски погибли жители 3 районов Саратовской области

Саратовская область скорбит: в зоне СВО погибли трое военнослужащих из трех районов.

Администрации муниципальных районов подтверждают гибель трех жителей региона.

В списках погибших:

— Николай Аникин (Балаковский район). Известно, что он являлся выпускником Саратовского экономического института по специальности «экономист». Дата гибели — 13 августа 2025 года.

— Василий Исаков (Вольский район). Служил в звании рядового, занимал должность сапера штурмовой роты.

— Сергей Кривоногов (Энгельсский район). Биография военнослужащего не разглашается в соответствии с установленными требованиями.

Главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования семьям и близким погибших героев.

Ольга Сергеева