Саратовский рыбак раскрыл секретное место крупного улова краснопёрки в апреле

Рыбак из Саратова рассказал, как за 4 часа на удочку поймал 8 кг рыбы под проливным дождем.

Погода словно испытывает на прочность самых преданных любителей подледного лова и поплавочной удочки — но даже промозглая сырость и заряды дождя не загоняют саратовских рыболовов по домам. Берег у знакомых мест снова усеян фигурами в плащах, а по водной глади расходятся круги от заброшенных снастей.

Одному из стойких энтузиастов, Владимиру, непогода только помогла. Рыбак вернулся с водоема не с пустыми руками, а с полным ведром отборной красноперки. Свой успех он объяснил просто: «Удочка, один крючок — и никаких излишеств».

С часу дня до пяти вечера — всего четыре часа — Владимир провел в любимой точке недалеко от Шумейки. Итог: около 8 килограммов крупной, как на подбор, рыбы.

Другие рыбаки уточнили, что заветное место находится в заливе Волги. Ориентир простой: съезд с нового моста в сторону поселка Генеральское. Похоже, секрет улова — это не только оснастка, но и умение оставаться на воде даже тогда, когда остальные прячутся от дождя.

Ольга Сергеева