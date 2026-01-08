На фронтах спецоперации трагически погибли уроженцы Саратова Тупиков, Толмачев и Анохин

В ходе специальной военной операции погибли трое уроженцев Саратовской области: Михаил Тупиков, Алексей Толмачев и Валерий Анохин.

Как сообщает администрация города, губернатор Роман Бусаргин направил слова поддержки и соболезнования семьям погибших. В своём обращении он отметил, что все они доблестно выполняли свой долг, защищая национальные интересы и безопасность Отечества.

К словам главы региона присоединился мэр Саратова Михаил Исаев. Он подчеркнул, что его земляки показали себя умелыми и стойкими воинами, способными решать ответственные боевые задачи в сложнейших условиях.

Ольга Сергеева