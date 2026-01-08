В Саратовской области из-за метели перекрыли трассы

Введены временные ограничения движения для маршрутного транспорта на федеральных трассах Саратовской области.

Как сообщает министерство дорожного хозяйства региона, с 21:30 четверга 8 января 2026 года из-за сложных погодных условий (туман, видимость менее 50 м) закрыты некоторые направления.

Уточняется, что ограничения действуют до особого распоряжения на участках:· Р-228 (три участка);· А-298 (км 272+000 — км 299+000);· Р-158 (км 560 — км 600);· Р-22 «Каспий» (км 708 — км 723).

Ведомство просит воздержаться от поездок. Телефон диспетчерской службы: 8(800)222-21-64, 8(927)131-39-98.

Ольга Сергеева