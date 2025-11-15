На фронтах спецоперации трагически погибли жители Энгельсского района

При выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции погибли трое военнослужащих из Энгельсского района Саратовской области — Аркадий Сироткин, Никита Ридько и Александр Ремнев.

Губернатор области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким погибших. «Энгельситы отдали жизни, защищая суверенитет и безопасность нашей Родины. Их героизм и самоотверженность — неоценимый вклад в обеспечение мирного будущего для всех нас», — подчеркнул глава региона.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ властями не озвучивается.

Ольга Сергеева