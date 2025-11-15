Битые бутылки в саратовском сквере чиновники назвали хамством

В Калининске Саратовской области неизвестные устроили беспорядок в сквере имени Калинина.

Администрация района 15 ноября опубликовала сообщение, в котором выразила возмущение произошедшим.

Чиновники отметили, что вокруг урн были разбросаны мусор, пакеты и разбитые бутылки, хотя контейнеры для отходов находятся в непосредственной близости.

«Это не просто беспорядок — это откровенное хамство по отношению к нашим общим усилиям», — подчеркнули в администрации, призвав земляков сообщать о подобных случаях и проявлять сознательность.

Ольга Сергеева