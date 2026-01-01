На фронтах СВО геройски погибли 20-летний саратовский боец и жители еще трех районов

В ходе СВО погибли четверо военнослужащих из Саратовской области.
Об этом сообщили власти муниципалитетов.
Согласно официальной информации, среди погибших значатся:
Тимофей Пальцев, 20 лет (Балашовский район);
Азамат Исангалиев (Питерский район);
Валерий Гурганян (Ершовский район);
Сергей Казанцев (Энгельсский район).
Губернатор региона и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям и близким погибших.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Число погибших на фронте россиян не разглашается.
Ольга Сергеева