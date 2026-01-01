На фронтах СВО геройски погибли 20-летний саратовский боец и жители еще трех районов

В ходе СВО погибли четверо военнослужащих из Саратовской области.

Об этом сообщили власти муниципалитетов.

Согласно официальной информации, среди погибших значатся:

Тимофей Пальцев, 20 лет (Балашовский район);

Азамат Исангалиев (Питерский район);

Валерий Гурганян (Ершовский район);

Сергей Казанцев (Энгельсский район).

Губернатор региона и главы муниципальных образований выразили соболезнования семьям и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Число погибших на фронте россиян не разглашается.

Ольга Сергеева