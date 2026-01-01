Молодой человек на «десятке» насмерть сбил велосипедистку под Саратовом

В Ровенском районе Саратовской области произошло смертельное ДТП.

Сегодня вечером, 1 января, в Ровенском районе произошла авария со смертельным исходом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Саратовской области.

Инцидент зарегистрирован около 19:20 возле села Кочетное. По предварительной информации, 21-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 43-летнюю женщину-велосипедистку, которая от полученных травм скончалась на месте.

Все обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.

Ольга Сергеева