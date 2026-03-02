На фронтах СВО геройски погибли бойцы из Саратова Дмитрий Мамыченко и Павел Глебов

Еще двое саратовцев погибли в зоне специальной военной операции.
При исполнении воинского долга оборвались жизни еще двух жителей областного центра. Трагическую новость официально подтвердила городская администрация.
В ходе боевых действий погибли саратовцы Дмитрий Мамыченко и Павел Глебов. От имени руководства региона и муниципалитета соболезнования семьям погибших выразили губернатор Роман Бусаргин и врио главы Саратова Игорь Молчанов.
Родным и близким военнослужащих адресованы слова поддержки и скорби в связи с невосполнимой утратой.
Ольга Сергеева