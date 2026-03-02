Саратовец выжил после падения в сугроб с высоты 9-го этажа

Житель Саратова в тяжелом состоянии госпитализирован после падения из окна девятого этажа.

В воскресенье, 1 марта, во Фрунзенском районе областного центра произошел несчастный случай, который едва не закончился трагедией. Мужчина сорвался с высоты девятого этажа, однако благодаря глубокому снегу под окнами многоэтажки остался жив.

В региональном минздраве сообщили, что пострадавший был оперативно доставлен в больницу.

Медики оценивают его состояние как тяжелое. В настоящий момент пациент находится под наблюдением врачей, ему оказывается весь комплекс необходимой помощи.

Ольга Сергеева