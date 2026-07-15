Панков поможет жителям Заводского района добиться закрытия «наливайки»

Депутат Госдумы Николай Панков в Заводском районе встретился с жителями ул. Крымской и Крымского тупика, которые рассказали о серьёзной проблеме.

«В одном из жилых домов продолжает действовать «наливайка». Ведётся круглосуточная торговля спиртным. Клиенты этого заведения шумят и мешают людям, особенно по ночам. Испорчена расположенная рядом детская площадка. По словам жителей, были даже криминальные ситуации.

По этому поводу направил депутатские запросы в полицию и прокуратуру. Закон даёт возможность строго спрашивать за подобные нарушения. «Наливайки» запрещено размещать в жилых домах. Кроме того, поблизости находится школа, 2 детсада, детские площадки.

Не раз с жителями добивались закрытия таких торговых точек, от которых страдали целые микрорайоны. И здесь тоже будем вместе решать проблему.

Ранее Госдумой также запрещена продажа детям энергетиков, опасных газосодержащих товаров. Регионам дано право полностью запретить розничную продажу вейпов и жидкостей к ним.

Вместе с жителями будем работать и дальше. Прошу направлять факты нарушения закона», — пишет Николай Панков.