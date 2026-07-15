Для Саратовской области выпустят гид по гастрономии

В Саратовской области появится первый региональный гастрономический справочник.

Гид станет полноценным культурным манифестом локальной кухни.

Идея создания уникального путеводителя по местным вкусам получила практическое воплощение на заседании профильного Клуба продюсеров по креативным индустриям, где встретились ведущие эксперты гастрономического рынка, руководство Министерства инвестиционной политики и представители Корпорации развития Саратовской области. Участники не только одобрили общую архитектуру будущего издания, но и детально прописали жёсткие критерии отбора: в гид войдут только те рестораны, кафе и локальные производства, которые смогут доказать свою аутентичность и высокий уровень сервиса.

Главная цель проекта — систематизировать разрозненные предложения общепита таким образом, чтобы путешественник мог за считанные минуты составить маршрут истинного гурмана. Разработчики уверены, что это серьёзно повысит туристическую привлекательность региона и сделает Саратовскую область точкой притяжения для гостей из самых разных уголков страны.

Торжественная презентация готового гастрономического гида запланирована на сентябрь текущего года, и местом её проведения выбран форум «Креативный Саратов». Впрочем, обсуждение на заседании не ограничилось только кулинарной картой: участники также утвердили концепцию самого осеннего форума и согласовали список федеральных экспертов, которых намерены пригласить в качестве спикеров.

Особую значимость проекту придал министр инвестиционной политики Александр Марченко, который назвал выход гида мощным импульсом для развития въездного туризма. По его словам, это событие станет одним из самых ярких и резонансных в череде креативных инициатив региона в этом году, поскольку оно объединяет экономический расчёт, культурную идентичность и гастрономическую дипломатию.

Ольга Сергеева