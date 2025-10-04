На фронтах СВО погибли трое жителей Балаковского и Энгельсского районов

Сообщается о гибели в зоне СВО еще троих военнослужащих из Саратовской области.

По информации районных администраций, погибшими являются житель Балакова Владислав Ермолаев, а также Андрей Легков и Сергей Ваничкин из Энгельсского района.

Согласно заявлению балаковских властей, Ермолаев погиб 12 июня, ему было 55 лет. Прощание с ним запланировано на 6 октября.

Администрация Энгельсского района не предоставила дополнительных деталей о биографиях и обстоятельствах гибели Легкова и Ваничкина.

Ольга Сергеева