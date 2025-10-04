На Новый год саратовцам разрешили выбрасывать в мусорные контейнеры только пластиковые елки

В Саратовской области наблюдается системный кризис в сфере обращения с отходами.

Основная проблема — нежелание коммерческих предприятий обустраивать собственные контейнерные площадки: из 14,5 тысяч организаций лишь около 500 имеют необходимую инфраструктуру.

Ситуацию усугубляет недобросовестность управляющих компаний, которые устанавливают минимальное количество контейнеров для формального выполнения требований. Дефицит емкостей для мусора достигает критических масштабов: для крупногабаритных отходов в Саратове не хватает около 600 бункеров.

Особую сложность представляет новый запрет на выброс растительного мусора на контейнерных площадках. Полигон «Вектор» повысил расценки на утилизацию такой продукции в десять раз, что делает услугу недоступной для большинства жителей.

В результате после новогодних праздников возникнет парадоксальная ситуация: пластиковые елки можно будет выбросить в мусорный бак, а натуральные — нет.

Ольга Сергеева