На фронтах СВО погибли военнослужащие из Саратовской области

В Саратовской области четверо военнослужащих погибли в ходе спецоперации.

Среди них — Иван Кропачев и Сергей Наседкин из Энгельсского района, Валерий Леонтьев из Балтая и Михаил Усольцев из Самойловки.

Их гибель произошла в разное время, но именно недавно об этом сообщили местные власти. Ранее сообщалось лишь о гибели одного жителя региона — Раиса Буранова, который был удостоен ордена Мужества посмертно.

Сейчас идет работа по установлению обстоятельств смерти солдат. Семьям погибших власти обещают предоставить поддержку.

Ольга Сергеева