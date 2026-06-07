В Саратове 17-летний водитель «четырнадцатой» врезался в столб освещения на 2-й Прокатной

Водителя-подростка и его подругу доставляют в больницу после жуткого ДТП.

ВАЗ-2114, которым управлял 17-летний юноша, столкнулся с опорой ЛЭП на улице 2-я Прокатная, недалеко от Ломоносова. Инцидент произошел 5 июня около 21:30.

Машина буквально превратилась в груду металла. Чтобы спасти парня и его 18-летнюю пассажирку, спасатели срезали крышу авто. Оба получили тяжелые травмы.

Выяснилось, что автомобиль принадлежал другу молодого человека. Теперь прокуратура проведет проверку по факту аварии.

Ольга Сергеева