На фронтах военной спецоперации трагически погибли жители 6 МР Саратовской области

От
Новости Саратова
-
0

В зоне СВО погибли еще семеро жителей Саратовской области.

Сообщения о гибели военнослужащих опубликовали администрации их родных районов.

Список погибших:

  • Сергей Семенов и Владимир Ортин (Балаковский район)
  • Арутюн Гзогян (Ершовский район)
  • Сергей Маталыгин (Новобурасский район)
  • Федор Астанин (Энгельсский район)
  • Сергей Васильев (Федоровский район)
  • Александр Никулин (Балтайский район)

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается, составляя гостайну.

Ольга Сергеева