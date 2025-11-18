На фронтах военной спецоперации трагически погибли жители 6 МР Саратовской области

В зоне СВО погибли еще семеро жителей Саратовской области.

Сообщения о гибели военнослужащих опубликовали администрации их родных районов.

Список погибших:

Сергей Семенов и Владимир Ортин (Балаковский район)

Арутюн Гзогян (Ершовский район)

Сергей Маталыгин (Новобурасский район)

Федор Астанин (Энгельсский район)

Сергей Васильев (Федоровский район)

Александр Никулин (Балтайский район)

Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.

Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается, составляя гостайну.

Ольга Сергеева