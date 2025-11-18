На фронтах военной спецоперации трагически погибли жители 6 МР Саратовской области

В зоне СВО погибли еще семеро жителей Саратовской области.
Сообщения о гибели военнослужащих опубликовали администрации их родных районов.
Список погибших:
- Сергей Семенов и Владимир Ортин (Балаковский район)
- Арутюн Гзогян (Ершовский район)
- Сергей Маталыгин (Новобурасский район)
- Федор Астанин (Энгельсский район)
- Сергей Васильев (Федоровский район)
- Александр Никулин (Балтайский район)
Губернатор Роман Бусаргин и главы муниципалитетов выразили соболезнования родным и близким погибших.
Специальная военная операция продолжается четвертый год. Общее число потерь со стороны ВС РФ не разглашается, составляя гостайну.
Ольга Сергеева