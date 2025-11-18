Четверо саратовцев получили государственные награды из рук президента РФ

От

Владимир Путин подподписал указ о награждении четырёх жителей Саратовской области. Документ опубликован 17 ноября.

Медалью Луки Крымского награждён главный врач Красноармейской районной больницы Анзор Бахаев за профессионализм и работу в экстремальных условиях.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени отмечен член совета областного отделения «Боевого братства» Руслан Уразаев за общественную деятельность.

Звание «Заслуженный юрист РФ» присвоено Александру Варыгину, заведующему кафедрой СГЮА, за подготовку специалистов и многолетнюю работу.

Знак отличия «За наставничество» получила главный научный сотрудник института «Микроб» Александра Комиссарова за вклад в становление молодых специалистов.

Ольга Сергеева